Karakol önünde meydan savaşı! Silah, orak ve bijon…

Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA

Karabük’te önceden husumet bulunan iki grup sokakta karşılaşınca ortalık meydan savaşına döndü. Bir kişi silah çekti, çekilen silahı almak için dakikalarca uğraştılar. Polisin gözaltına aldığı kişilerin yakınları karakol önünde bir kez daha ortalığı karıştırdı.

Olay, saat 17.45 sıralarında Bayır Mahallesi Kemal Güneş Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre önceden aralarında husumet olan 5 kişi sokakta karşılaşınca tartışma çıktı. İki grup, tartışmanın ardından tekme ve yumruk darbeleriyle birbirlerine saldırdı.

Sokakta karşılaşan husumetli iki grup kavga etti

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kavga eden iki grubu ayırırken, olayla ilgili Y.G. (23), A.G. (19) ve M.E.B. (24) gözaltına alındı. Kavgaya müdahale sırasında bir polis memuru yaralandı. Kavgaya karışanlardan bir şüphelinin üzerinde tabanca ve mermi ele geçirildi.

Sokakta karşılaşan husumetli iki grup kavga etti

Olayın ardından M.M. (24) ve Y.C.K. (22), ellerinde orak ve bijon anahtarı polis merkezine gelerek, gözaltına alınan şüphelilere saldırmaya çalıştı. Şüphelilere saldıranlara polis ekipleri müdahale etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sokakta karşılaşan husumetli iki grup kavga etti

Sokakta karşılaşan husumetli iki grup kavga etti

Sokakta karşılaşan husumetli iki grup kavga etti

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