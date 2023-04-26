Karaköprü'deki Basın Müzesi'nde Yeniçağ yazarı Mehmet Faraç için de köşe açıldı

Urfa'daki Karaköprü Belediyesi'nin ilçeyi "müze şehir" yapma hedefiyle açtığı Sinema ve Basın Müzesi büyük ilgi görüyor. Müzede gazetemizin Urfalı yazarı Mehmet Faraç için de bir köşe açıldı...

Karaköprü'deki Basın Müzesi'nde Yeniçağ yazarı Mehmet Faraç için de köşe açıldı

Son yıllarda Türkiye'nin en hızlı büyüyen ilçelerinden biri olan Karaköprü'yü müze şehir yapma sözü veren Belediye Başkanı Metin Baydilli, kültürel yatırımlar kapsamında, şehrin hafızasını oluşturan basın mensuplarının tanıtıldığı, gazetelerin ve Şanlıurfa’da çekilmiş sinema filmlerinin sergilendiği Sinema ve Basın Müzesi'ni 10 Ocak Gazeteciler Günü'nde faaliyete sokmuştu. Açılış kurdelesini basın mensupları ve Urfalı sanatçı Mahmut Tuncer kesmişti.

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Açılışın üzerinden üç ay geçmesine rağmen oldukça ilgi çeken müzenin Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da ilklerden biri olduğunu belirten Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli şunları söyledi;

“Karaköprü’ye verdiğimiz müze şehir sözü üzerine, Sinema ve Basın Müzesinin Urfaya kazandırmaktan mutluyuz. Bu müzede Şanlıurfa’da çekilen filmler, afişleri ve oyuncuların yanı sıra basın camiasının geçmişten günümüze önde gelen isimleri, arşivleri ve ekipmanları sergilenecek. Urfa'nın bir kültür kenti olmasına belediye olarak katkı sunmaktan mutluluk duyuyoruz."
Doğukent Mahallesindeki

Yaşam Park içerisinde yer alan müzenin oluşumunda materyal ve belge destekleriyle önemli katkılar sunan Av. Müslüm Akalın’a Baydilli tarafından teşekkür plaketi verilmişti.

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Urfalı gazeteciler kentte bir ilk olan Basın Müzesi için Baydilli'ye teşekkür ederken, müzede gazetemizin Urfalı yazarı Mehmet Faraç için de bir köşe açıldı.

Diğer gazeteciler gibi Faraç'ın da müzede, gazeteciliğe ilk başladığı yıllardan itibaren kullandığı araç gereçler, yazdığı kitaplar, fotoğraflar ve arşivinden belgeler de yer alıyor.
Mehmet Faraç da, Basın Müzesinin açılışı nedeniyle Belediye Başkanı Metin Baydilli ile çalışanlarına teşekkür etti.

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Urfa'daki basın müzesinin küratörlüğünü Karaköprü Belediyesi'nin Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mehmet Mahmutoğlu yapıyor.

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Mamutoğlu daha önce Karaköprü'de Müslüm Gürses Müzesi'nin yansıra, oldukça ilgi çeken oyuncak ve havacılık müzelerinin küratörlüğünü de yapmıştı...

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