Karaköy sokaklarını mesken tutan korsan otoparkçılara operasyon

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği polisleri ile zabıta ekipleri tarafından 24 Şubat'ta Beyoğlu Karaköy Necatibey Caddesi'nde korsan otoparkçılara yönelik denetim gerçekleştirildi. Yollara konulan dubalar zabıta ekipleri tarafından tek tek toplandı. Mekanların önündeki kaldırımlara kurulan variller ise yine ekipler tarafından kaldırılarak kamyonete konuldu.

KORSAN OTOPARKÇIDAN SİLAH ÇIKTI

Denetimde korsan otoparkçılık yaptığı tespit edilen Yusuf Ö. (30), Serkan A. (42) ve Yunus A. (24) gözaltına alındı. Yunus A.'nın üst aramasında ise ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Emniyete götürülen 3 şüpheli hakkında ifadelerinin alınması sonrasında "Karayolu üzerinde park yerindeki araçlardan park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek" maddesinden adli işlem yapıldı. Üzerinden ruhsatsız tabanca çıkan Yunus A.'ya "ateşli silahlar kanununa muhalefet" suçundan ayrıca işlem yapıldı. Yapılan denetim ise kameralara yansıdı.