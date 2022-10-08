8 Ekim 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Karaköy'de tekne battı

Beyoğlu'nda boğaza açıldıktan sonra batan teknedeki iki kişi deniz polisi tarafından kurtarıldı. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Haber Giriş: 8 Ekim 2022 Cumartesi - 16:06
Takip Et

Karaköy'de tekne battı

Karaköy'de tekne battı
+
Aa
-

İHA'nın haberine göre, İstanbul Boğazına açıldıktan kısa süre sonra Karaköy önlerine gelen tekne su almaya başladı. Kaptan ve arkadaşı teknenin su almaya başladığını fark edince yardım çağrısında bulundu. Ardından kaptan kıyıya yöneldi. 

Kısa süre sonra olay yerine gelen deniz polisi teknedeki 2 kişi kurtardı. Kaptan ve arkadaşı bota alınırken, su alan tekne de battı. O anlar ise çevredekilerin tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Erdoğan çok sayıda görevden alma ve atama yaptı
1
﻿Erdoğan çok sayıda görevden alma ve atama yaptı
﻿Erdoğan çok sayıda görevden alma ve atama yaptı
﻿Alevi derneklerinden Erdoğan'a yanıt geldi: Susmayacağız
2
﻿Alevi derneklerinden Erdoğan'a yanıt geldi: Susmayacağız
﻿Alevi derneklerinden Erdoğan'a yanıt geldi: Susmayacağız
﻿Bakan Nebati canlı yayında asgari ücrete yapılacak zammı açıkladı
3
﻿Bakan Nebati canlı yayında asgari ücrete yapılacak zammı açıkladı
﻿Bakan Nebati canlı yayında asgari ücrete yapılacak zammı açıkladı
﻿BBP'de şok istifa. ''AKP’ye oy istemeyeceğim ve vermeyeceğim için istifa ediyorum''
4
﻿BBP'de şok istifa. ''AKP’ye oy istemeyeceğim ve vermeyeceğim için istifa ediyorum''
﻿BBP'de şok istifa. ''AKP’ye oy istemeyeceğim ve vermeyeceğim için istifa ediyorum''
﻿Aleyna Tilki'nin bebeği 1 yaşında: İyi ki doğdun
5
﻿Aleyna Tilki'nin bebeği 1 yaşında: İyi ki doğdun
﻿Aleyna Tilki'nin bebeği 1 yaşında: İyi ki doğdun
﻿7 ili fırtına 3 ili dolu 10 ili sağanak vuracak
6
﻿7 ili fırtına 3 ili dolu 10 ili sağanak vuracak
﻿7 ili fırtına 3 ili dolu 10 ili sağanak vuracak
﻿AKP Zehra Taşkesenlioğlu için savcıları göreve çağırdı. Defalarca yapılan suç duyurusu sonuçsuz kalmıştı
7
﻿AKP Zehra Taşkesenlioğlu için savcıları göreve çağırdı. Defalarca yapılan suç duyurusu sonuçsuz kalmıştı
﻿AKP Zehra Taşkesenlioğlu için savcıları göreve çağırdı. Defalarca yapılan suç duyurusu sonuçsuz kalmıştı
﻿İstanbulspor-Ankaragücü: 90+2'de gelen zafer
﻿İstanbulspor-Ankaragücü: 90+2'de gelen zafer
﻿İstanbulspor-Ankaragücü: 90+2'de gelen zafer
﻿Yalova'da tersane işçilerine silahlı saldırı
﻿Yalova'da tersane işçilerine silahlı saldırı
﻿Yalova'da tersane işçilerine silahlı saldırı
﻿İran Cumhurbaşkanı Reisi: Nükleer müzakerelerden kaçmayacağız
﻿İran Cumhurbaşkanı Reisi: Nükleer müzakerelerden kaçmayacağız
﻿İran Cumhurbaşkanı Reisi: Nükleer müzakerelerden kaçmayacağız
﻿Tozkoparan'da yıkım başladı
﻿Tozkoparan'da yıkım başladı
﻿Tozkoparan'da yıkım başladı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.