Karakoyunlu’daki Bulakbaşı Sulak Alanı turizme kazandırılıyor

IĞDIR / AKAY AKTAŞ

Iğdır’ın Aralık ve Karakoyunlu ilçeleri arasında, Ağrı Dağı’nın eteklerinde yer alan Bulakbaşı Sulak Alanı, doğal güzellikleri ve kuş çeşitliliğiyle doğa tutkunlarının yeni adresi olmaya hazırlanıyor.

“Ağrı Dağı’ndan süzülen kar ve buzul sularıyla” beslenen ve yılın her mevsiminde farklı kuş ve yaban hayvanı türlerine ev sahipliği yapan sulak alan, “Iğdır Ovası Aralık Sulak Alanı” adıyla biliniyor. Bugüne dek yapılan gözlemlerde bölgedeki kuş popülasyonunun oldukça zengin olduğu tespit edildi.

TURİZM ATAĞI BAŞLATILDI

Doğa ve kuş gözlemciliği turizmi açısından büyük potansiyel taşıyan bölgeyi değerlendirmek isteyen Iğdır Valiliği, kapsamlı bir turizm hamlesi başlattı. Bu kapsamda, sulak alanda kuş gözlem istasyonları ve kulelerinin yapımına başlandı.

İslamköy yakınlarında ilk gözlem istasyonunun tamamlandığını belirten Iğdır Valisi Ercan Turan, “Ağrı Dağı eteklerinde yer alan bu alan, kuş çeşitliliği açısından çok zengin. Gözlem noktalarıyla bu doğal zenginliği hem korumayı hem de doğaseverlerle buluşturmayı amaçlıyoruz” dedi.

TEMATİK TURİZMİN YENİ DURAĞI

Bölgeyi yerinde inceleyen Vali Turan, Bulakbaşı Sulak Alanı’nın tematik turizm açısından önemli bir cazibe merkezi olabileceğini vurgulayarak, “Iğdır, yalnızca sınır kenti değil, aynı zamanda doğal yaşam açısından da çok özel bir coğrafyaya sahip. Bu değeri tanıtmak ve turizme kazandırmak için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.