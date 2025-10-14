YENİÇAĞ - Aksaray / Metin Kurt

Zafer Partisi Sözcüsü Azmi Karamahmutoğlu, partisinin haftalık olağan basın toplantısında Türkiye gündemini değerlendirerek hem iç hem dış politikada hükümete yönelik dikkat çekici eleştirilerde bulundu.

Karamahmutoğlu’nun konuşmasında öne çıkan başlıklar şu şekilde:

“KIBRIS'TA VARSAK DENKTAŞ VE FAZIL KÜÇÜK SAYESİNDEYİZ”

Karamahmutoğlu, geçtiğimiz günlerde Zafer Partisi heyetiyle birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni ziyaret ettiklerini belirterek, Türkiye’nin Kıbrıs politikasında “milli çizgiden uzaklaşıldığını” savundu.

“Bugün Kıbrıs’a gidip gelebiliyorsak, Doğu Akdeniz’de söz sahibi olabiliyorsak, bu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin, Denktaş’ın ve Fazıl Küçük’ün eseridir. Ancak AKP’nin geçmişteki Annan Planı macerası olmasaydı, bugün orada bir Türk devleti konuşuyor olmayacaktık.”

Karamahmutoğlu, Kıbrıs’ta iki farklı milletin tek devlet çatısında birleştirilmeye çalışılmasının “yapay ve yürümeyecek bir proje” olduğunu ifade ederek Zafer Partisi’nin iki ayrı bağımsız devlet tezini yineledi.

“İMAMOĞLU’NU YARIŞ DIŞI BIRAKAN MUKTEDİR, YAVAŞ’I HAYATTA BIRAKIR MI?”

Basın toplantısının en dikkat çeken bölümü, Mansur Yavaş’a yönelik soruşturma iddiaları üzerine yaptığı değerlendirme oldu.

“Ekrem İmamoğlu’nu yargı marifetiyle yarış dışı bırakan muktedir, bir diğer rakibini hayatta bırakır mıydı? Şimdi aynı senaryonun Mansur Yavaş üzerinden oynandığını görüyoruz. Kamuoyu yoklamaları geliyor, sonuçlara göre yargı harekete geçiriliyor. Yargı, artık anket sonuçlarına göre mi işliyor?”

Karamahmutoğlu, sanatçılara yönelik son günlerdeki operasyonları da “milli bayramların coşkuyla kutlanmasını engelleme girişimi” olarak yorumladı.

“CUMHURİYET BAYRAMI'NDA KİMLER ŞENLİK YAPACAK GÖRECEĞİZ”

“AKP’li belediyeler milli bayramlarda ya hasta olur ya yurt dışına çıkar. Bu geleneği sürdürüyorlar. Şimdi sanatçılara baskı yaparak milli bayramların coşkusunu bastırmak istiyorlar. 29 Ekim’de kimlerin kutlama yapmadığı bu iddiamızı gösterecek.”

“ÇÖZÜM SÜRECİ YENİDEN BAŞLATILDI, BU İKİNCİ İHANETTİR”

DEM Parti’nin açıklamalarına da sert tepki gösteren Karamahmutoğlu, “Çözüm Süreci” benzeri girişimlerin yeniden gündeme getirildiğini belirtti.

“Pervin Buldan açık açık baskı çağrısı yaptı. Bu, Türk demokrasisi için açık bir tehdittir. DEM Parti’nin Cumhur İttifakı içindeki varlığı, iktidarı daha da tehlikeli hale getiriyor.”

“ABD ZİYARETİ SİYASİ KAPİTÜLASYONLAR GETİRDİ”

Karamahmutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Amerika ziyaretine ilişkin de çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

“50 milyar dolarlık sıvılaştırılmış doğalgaz anlaşmasıyla birlikte tarım ürünlerinde gümrüklerin sıfırlanması, Türk çiftçisini bitirecek. Bu, emperyalist bir kapitülasyondur. ABD’nin sübvansiyonlu ürünleriyle bizim üreticimiz rekabet edemez hale gelecek.”

Ayrıca Heybeliada Ruhban Okulu’nun yeniden açılmasına dair ABD taleplerini “sömürgeci küstahlık” olarak niteledi:

“Bu talep, Tevhid-i Tedrisat Kanunu’na aykırıdır. Türk hükümeti bu baskıya boyun eğmemelidir. Eğer hükümet anti-emperyalist duruş sergilerse, Zafer Partisi bu mücadelede yanında olur.”

“YAŞASIN BAĞIMSIZ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ”

Konuşmasının sonunda Karamahmutoğlu, Denktaş’ın sözleriyle vurguladı: