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Karaman Ermenek SYDV işçi alacak

Karaman Ermenek SYDV, sosyal yardımlaşma ve inceleme görevlisi olarak çalışacak 1 adet geçici işçi alacağını açıkladı. Son başvuru tarihi 19 Ekim 2022.

Haber Giriş: 16 Ekim 2022 Pazar - 14:27
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Karaman Ermenek SYDV işçi alacak

Karaman Ermenek SYDV işçi alacak
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Memurlar.net'te yer alan habere göre; Karaman Ermenek SYDV, sosyal yardımlaşma ve inceleme görevlisi olarak çalışacak 1 adet geçici işçi alacağını duyurdu.

Son başvuru tarihi: 19 Ekim 2022.

BAŞVURU ŞARTLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak
18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak
Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak
Kamu haklarından mahrum bulunmamak
Türk Ceza Kanunu'nun 53 maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreli hapis cezasına ya da affı uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar anayasal düzenleme bu düzenin işleyişine karşı suçlar zimmet irtikap rüşvet hırsızlık dolandırıcılık sahtecilik güvenlik kötüye kullanma hileli iflas ihaleye fesat karıştırma edimin ifasına fesat karıştırma suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerine aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak
Görevin özelliğine göre eğitim yaş tecrübe gibi özel şartları taşımak
Vakıflarda ilk defa istihdam edecek sosyal yardım ve inceleme görevlisi olarak 4 yıl yüksek öğrenim kurumlarının bölümlerinden mezun olmak ve ÖSYM tarafından geçerli 2020-2021 kamu personeli seçme sınavında KPSS P3 puan türünden en az 60 puan almış olmak şartları aranır. İhtiyaç duyulması halinde mütevelli heyeti tarafından yabancı dil bilmek bilgisayar programları kullanabilmek ve benzeri özel şartlarda aranabilir.

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