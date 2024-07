Karaman İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından

Yayın Tarihi: 26 Temmuz 2024 / 00:01

KARAMAN İL ÖZEL İDARESİ

İL ENCÜMENİ BAŞKANLIĞINDAN

İLAN

Madde 1- Karaman İli Merkez İlçesi ve Kazımkarabekir İlçesinde mülkiyeti Karaman İl Özel İdaresine ait olan taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a maddesi gereğince KAPALI TEKLİF USULÜ ile ihale edilerek satışları yapılacaktır.

Madde 2 – İhale edilecek taşınmaz malların nitelikleri:

İlçe/

Mahallesi Ada/ Parsel Alan Taş. Cinsi İmar Durumu Muhammen Bedeli Geçici Teminat İhale Günü İhale

Saati Merkez/ Kırbağı Mahallesi 5412/4 4293.8 ARSA Konut Alanı

E=1.00

Yençok=21.50 ₺13,501,615.56 ₺405,048.47 20.08.2024 14:00 5412/5 4291.72 ARSA ₺13,495,075.11 ₺404,852.25 20.08.2024 14:20 5412/6 4292.72 ARSA ₺13,498,219.56 ₺404,946.59 20.08.2024 14:40 5415/11 4133.67 ARSA ₺12,998,095.67 ₺389,942.87 20.08.2024 15:00 5436/3 3149.06 ARSA Konut +Ticari Alanı

E=1.70

Yençok=33.50 ₺13,199,809.83 ₺395,994.30 20.08.2024 15:20 Kazımkarabekir /Timsal Mahallesi 237/3 11.361,22 ARSA Ticari Alan

Emsal : 0:40 Y.ençok:9.50 ₺11,029,851.08 ₺330,895.53 20.08.2024 15:40



Madde 3 - İhale ilanda belirtilen gün ve saatlerde Karaman İl Genel Meclisi, İl Encümeni toplantı salonunda İl Encümenince birinci sıradan başlayarak sıraya göre yapılacaktır.(1. İstasyon Cad. Ali Şahane Mahallesi No:19/d Karaman)

Madde 4 - İhaleye Katılabilme Şartları:

A- Gerçek kişilerde aranacak şartlar:

a) Nüfus cüzdanı fotokopisi (TC Kimlik No olacak)

b) Kanuni ikametgâh belgesi

c) Türkiye’de tebligat için adres beyanı (varsa telefon numarası, mail adresi)

d) Noter tasdikli imza sirküsü veya beyannamesi

e) Geçici teminata ait alındı belgesi veya Banka Teminat Mektubu

B- Vekâleten gireceklerde aranacak şartlar:

a) Nüfus cüzdanı fotokopisi (TC Kimlik No olacak)

b) Noter tasdikli vekâletname

c) Noter tasdikli imza beyannamesi veya sirküsü

d) Geçici teminata ait alındı belgesi veya Banka Teminat Mektubu

e) Türkiye’de tebligat için adres beyanı (varsa telefon numarası, mail adresi)

C- Tüzel kişilerde aranacak şartlar:

a) Türkiye’de tebligat için adres beyanı (varsa telefon numarası, mail adresi)

b) Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya benzeri makamdan son 1 (bir) ay içeresinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge

c) Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

d) Geçici teminata ait alındı belgesi veya Banka Teminat Mektubu

D- Ortak girişim olması halinde aranacak şartlar:

a) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri (A) ve ( B ) bentlerinde istenilen belgeleri verecektir.

b) Ortaklık Durum Belgesi (noter tasdikli)

c) Geçici teminata ait alındı belgesi veya Banka Teminat Mektubu

Madde 5 – İhale Şartnamesi ve diğer ilgili evraklar mesai saatlerinde Karaman İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye katılacak olanların şartname almaları zorunludur. Taşınmazların şartname bedeli 5000 TL dir. Şartname bedeli ve geçici teminat bedelleri;

Karaman İl Özel İdaresi Halk Bankası 0478-07000025 nolu hesabına ayrı ayrı yatırılacaktır.(Iban:TR93 0001 2009 4780 0007 0000 25)

Madde 6 –İhaleye katılmak isteyenlerin teklif dosyalarını (4. maddede istenilen belgeleri) ihale günü saat 12.00’a kadar 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 37. Maddesine göre hazırlayıp teslim edeceklerdir.

Madde 7- Taşınmazların satış bedeli peşin olarak ödenecek olup tapu devirleri ödemeler tamamlandıktan sonra yapılacaktır.

Madde 8- En yüksek teklifi veren tarafından ihaleden vazgeçilmesi durumunda, ihaleye girmek için yatırılan % 3 lük Geçici Teminat Bedeli idare adına gelir kaydedilecektir.

Madde 9- Taşınmazların tapu devir işlemleri için gerekli her türlü harç ve diğer doğabilecek bütün masraflar alıcıya aittir.

Madde 10- Söz konusu parsellerden imar planına göre yapılacak olan imar uygulamaları sonucu oluşacak hak kaybından İdaremiz sorumlu değildir.

Madde 11 – 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17. maddesinin 4. fıkrasının (p) bendine göre Katma Değer Vergisinden (KDV) istisnadır.

Madde 12- İhale evraklarını posta ile gönderecekler için postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilemez.

İlan olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02065908