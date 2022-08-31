Karaman Kazancı Belediyesi 19 işçi alacak.
İŞKUR’da yer alan bilgilere göre, geçici olarak farklı meslek gruplarından işçi alınacak.
Son başvuru tarihi 2 Eylül 2022 olarak açıklandı.
BAŞVURU ŞARTLARI
T.C. Vatandaşı olmak,
Kamu haklarından mahrum olmamak.
GEREKLİ BELGELER
İkametgah belgesi
Kimlik fotokopisi,
Nüfus kaydı.
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