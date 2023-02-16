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Karaman Merkez’de icradan satılık tarla

T.C. Karaman İcra Dairesi tarafından Karaman Merkez'de 10.119 m² tarla icradan satılacak.

Haber Giriş: 16 Şubat 2023 Perşembe - 11:02
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Karaman Merkez’de icradan satılık tarla

Karaman Merkez’de icradan satılık tarla
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ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Karaman İl, Merkez İlçe, SUDURAĞI Mahalle/Köy, 325 Ada, 4 Parsel sayılı taşınmaza yönelik dosyaya sunulan bilirkişi raporuna göre; taşınmaz tapu kayıtlarında tarla vasfındadır. Kadastro paftasından parselin konumu teyit edilmiştir. 17100000 Konya - Karaman Planlama Bölgesi Çevre Düzeni Planı kapsamında Tarım alanı içerisinde kalmaktadır. Plansız alanlarda yer almaktadır. Köy Yerleşik Alanı içinde değildir. Parselin güney cephesinde kadastro yolu mevcuttur. Taşınmaz geometrik olarak dikdörtgen şekline yakın, eğimsiz ve engebesiz bir yapıya sahiptir. Taşınmaz sulak bölgede konumludur. Tarıma elverişli toprak yapısına sahiptir. Taşınmaz imar planı dışında yer almakta olup tarla vasıflıdır. Koruma alanı içerisinde kalmamaktadır. Parselin üzerinde yapı veya yapılaşma bulunmamaktadır. Parsellerin sınırlarını yerinde belirleyici herhangi bir unsur (tel, çit vb) bulunmamakta olup sınırları sürüm şekline bağlı, doğal olarak belirginleşmiştir. İncelemeler yerinde ve fakat bölgesel olarak yapılmıştır. Borçlu hissesi tamdır.

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