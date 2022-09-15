Karaman SYDV işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde duyurulan ilana göre; Karaman SYDV, geçici olarak istihdam etmek üzere büro görevlisi olan 3 işçi alacak.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak

Kamu haklarından mahrum olmamak

Karaman’da ikamet etmek

Seyahat engeli olmamak

35 yaşını doldurmamış olmak

Adli sicil kaydı bulunmamak

En az lisans mezunu olmak

Erkek adayların askerlikle ilişiği olmamak

Erkek adaylar için en az B sınıfı ehliyete sahip olmak

Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan mahkum olmamak

Vardiyalı çalışmaya uygun olmak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Adli sicil kaydı

İkametgah

Kimlik fotokopisi

Transkript