Karaman SYDV işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde duyurulan ilana göre; Karaman SYDV, geçici olarak istihdam etmek üzere büro görevlisi olan 3 işçi alacak.
MÜRACAAT KOŞULLARI
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak
Kamu haklarından mahrum olmamak
Karaman’da ikamet etmek
Seyahat engeli olmamak
35 yaşını doldurmamış olmak
Adli sicil kaydı bulunmamak
En az lisans mezunu olmak
Erkek adayların askerlikle ilişiği olmamak
Erkek adaylar için en az B sınıfı ehliyete sahip olmak
Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan mahkum olmamak
Vardiyalı çalışmaya uygun olmak
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Adli sicil kaydı
İkametgah
Kimlik fotokopisi
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