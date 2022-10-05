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Yaşlı kadını köy köpeği öldürdü 

Karaman’da köpeğin saldırısına uğrayan 65 yaşındaki Dudu Berk olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından talihsiz kadının cansız bedeni Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Haber Giriş: 5 Ekim 2022 Çarşamba - 16:28
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Karaman'da yaşlı kadını köy köpeği öldürdü 

Yaşlı kadını köy köpeği öldürdü 
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İHA'nın haberine göre. olay, sabah saatlerinde Karaman’ın Kazımkarabekir içesine bağlı Sinci köyünde yaşandı. 65 yaşlarındaki Dudu Berk, evinin önünde ekmek kırıntıları yiyen köpeğin yanına yaklaşmasıyla köpeğin saldırısına uğradı. 

Köpeğin yaşlı kadını yere yatırdığını gören köy sakinlerinden Ahmet Yeniel taşla müdahale etse de başarılı olamadı. Daha sonra Yeniel köyden Olcay Berk isimli kişiyi arayarak getirdiği tüfekle köpeği vurarak etkisiz hale getirdi. 

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri yaptığı kontrolde kadının hayatını kaybettiğini belirledi. ilk belirlemelere göre yaşlı kadının boğazından ve kafasından ısırıldığı öğrenildi.

Olay anında orada bulunan Ahmet Yeniel yaşanan olayı şöyle anlattı, “Ben ekin ekmeden geliyordum. Sağ tarafıma baktığımda köpeği gördüm. Köpek kadını yere yatırmıştı, ben motorla yanaştım oraya köpeğe taş vurmaya çalıştım. Motorun üzerine çıktım bu arada kadın zaten ölmüş. Olcay Berk’i aradım. Silah getir uzaklaştıralım diye. Silahla köpeği vurarak etkisiz hale getirdik” diye konuştu.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından kadının cansız bedeni Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

 

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