Karaman’da 2 otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Karaman'ın Atatürk Mahallesi Otogar kavşağında saat 14.50 sıralarında trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Y.Y. idaresindeki 34 GHL 646 plakalı otomobil ile bir sürücü kursuna ait E.A. yönetimindeki 70 AAT 872 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle 34 GHL 646 plakalı otomobilin sürücüsü Y.Y. ve sürücü kursu aracında bulunan yolcu yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrası ambulanslarla hastaneye kaldırılıp tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu aktarıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldığı öğrenildi.