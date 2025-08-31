Karaman’da 4 aracın karıştığı zincirleme kaza: 1 yaralı

Karaman’da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, gece saat 23.55 sıralarında Hamidiye Mahallesi İbrahim Öktem Caddesi üzerinde bulunan üst geçitte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, üst geçit üzerinde 3 otomobil ve bir minibüsün karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 70 FD 160 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan L.B.S., yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan L.B.S. ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle bir süreliğine trafiğe kapatılan üst geçit, araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından tekrar ulaşıma açıldı.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

