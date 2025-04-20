Karaman'da bıçaklı kavgada 1 kişi öldü

Kaynak: AA
Karaman'da bıçaklı kavgada 1 kişi öldü

Karaman’da 2 kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü.

Karaman’da Hasan Ali Ay (28) ile H.V. arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda H.V, Ay'ı bıçakla yaraladı.

Olay sonrası otomobiliyle hastaneye ulaşmaya çalışan Ay, 582. Sokak'ta bir evin duvarına çarparak kaza yaptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülen Ay, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli H.V, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Son Haberler
Necmettin Hacıeminoğlu Türk Dili Ödülleri
Necmettin Hacıeminoğlu Türk Dili Ödülleri
Karaman'da bıçaklı kavgada 1 kişi öldü
Karaman'da bıçaklı kavgada 1 kişi öldü
İsmail Köybaşı, Beşiktaş'a attığı golü anlattı
İsmail Köybaşı, Beşiktaş'a attığı golü anlattı
Ordu’da bir kişi evinde ölü bulundu
Ordu’da bir kişi evinde ölü bulundu
Şok iddia! Murat Ağırel anlattı: Dilan Polat gözaltındayken hakkımda suç duyurusunda bulundu!
Şok iddia! Murat Ağırel anlattı: Dilan Polat gözaltındayken hakkımda suç duyurusunda bulundu!