17 Ekim 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Boşanacağı karısını bıçakladı

Karaman’da 41 yaşındaki bir kadın, boşanma aşamasındaki kocası tarafından bıçaklandı.

Haber Giriş: 17 Ekim 2022 Pazartesi - 14:24
Takip Et

Karaman'da boşanacağı karısını bıçakladı

Boşanacağı karısını bıçakladı
+
Aa
-

İHA'nın haberine göre, olay, sabah saatlerinde Cedit Mahallesi Şehit Mehmet Uygun Caddesi üzerindeki park önünde meydana geldi. İddiaya göre, H.K. (42) isimli koca, boşanma aşamasında olduğu ileri sürülen karısı S.K. ile karşılaşarak tartışmaya başladı. 

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.K., eşi S.K.'yi karın boşluğundan bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. 

Tedavi altına alınan yaralı kadının, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olaydan sonra kaçan H.K. ise polis ekiplerince kısa sürede olayda kullandığı bıçakla birlikte yakalanarak gözaltına aldı.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İşte muhalefetin adayı kim olsun? sorusunun cevabı. Gazeteci Cüneyt Özdemir sordu 471 bin kişi ankete katıldı
1
﻿İşte muhalefetin adayı kim olsun? sorusunun cevabı. Gazeteci Cüneyt Özdemir sordu 471 bin kişi ankete katıldı
﻿İşte muhalefetin adayı kim olsun? sorusunun cevabı. Gazeteci Cüneyt Özdemir sordu 471 bin kişi ankete katıldı
﻿Mehmet Akif Ersoy'un şiirini paylaştı. AKP'li eski bakan Hüseyin Çelik'ten Erdoğan'a 'kader' tepkisi
2
﻿Mehmet Akif Ersoy'un şiirini paylaştı. AKP'li eski bakan Hüseyin Çelik'ten Erdoğan'a 'kader' tepkisi
﻿Mehmet Akif Ersoy'un şiirini paylaştı. AKP'li eski bakan Hüseyin Çelik'ten Erdoğan'a 'kader' tepkisi
﻿Bartın’daki madende çalışan işçilerin son fotoğrafı ortaya çıktı
3
﻿Bartın’daki madende çalışan işçilerin son fotoğrafı ortaya çıktı
﻿Bartın’daki madende çalışan işçilerin son fotoğrafı ortaya çıktı
﻿Gazprom'dan flaş Türkiye açıklaması: İmkansız diye bir şey yok
4
﻿Gazprom'dan flaş Türkiye açıklaması: İmkansız diye bir şey yok
﻿Gazprom'dan flaş Türkiye açıklaması: İmkansız diye bir şey yok
﻿Bakan Koca hastane ziyareti gerçekleştirdi. Yaralı maden işçilerinin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
5
﻿Bakan Koca hastane ziyareti gerçekleştirdi. Yaralı maden işçilerinin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
﻿Bakan Koca hastane ziyareti gerçekleştirdi. Yaralı maden işçilerinin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
﻿Bahçeli’nin 2015’te madenciler hakkında yaptığı açıklama yeniden gündeme geldi: Madencinin hakkını ayakkabı kutularına yığarken akıllarına fıtrat gelmedi
6
﻿Bahçeli’nin 2015’te madenciler hakkında yaptığı açıklama yeniden gündeme geldi: Madencinin hakkını ayakkabı kutularına yığarken akıllarına fıtrat gelmedi
﻿Bahçeli’nin 2015’te madenciler hakkında yaptığı açıklama yeniden gündeme geldi: Madencinin hakkını ayakkabı kutularına yığarken akıllarına fıtrat gelmedi
﻿Yaralı madencileri ziyaret eden AKP’li Kabaktepe’den skandal ifadeler: Bu ve benzeri hadiseleri minimize ettik
7
﻿Yaralı madencileri ziyaret eden AKP’li Kabaktepe’den skandal ifadeler: Bu ve benzeri hadiseleri minimize ettik
﻿Yaralı madencileri ziyaret eden AKP’li Kabaktepe’den skandal ifadeler: Bu ve benzeri hadiseleri minimize ettik
﻿Rezidansta yangın 
﻿Rezidansta yangın 
﻿Rezidansta yangın 
﻿Köylünün kabusu oldu. Yaydığı kötü kokudan geçilmiyor
﻿Köylünün kabusu oldu. Yaydığı kötü kokudan geçilmiyor
﻿Köylünün kabusu oldu. Yaydığı kötü kokudan geçilmiyor
﻿Eski HDP Milletvekili Güven'e 11 yıl 7 ay hapis cezası
﻿Eski HDP Milletvekili Güven'e 11 yıl 7 ay hapis cezası
﻿Eski HDP Milletvekili Güven'e 11 yıl 7 ay hapis cezası
﻿Öğrenme bozukluğu olan çocuk sayısı 41 bini geçti
﻿Öğrenme bozukluğu olan çocuk sayısı 41 bini geçti
﻿Öğrenme bozukluğu olan çocuk sayısı 41 bini geçti
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.