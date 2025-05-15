Karaman'da çalıştığı inşaattan düşen işçi 8 gün sonra öldü

Düzenleme: Kaynak: İHA
Karaman'da çalıştığı inşaattan düşen işçi 8 gün sonra öldü

Karaman'da inşaattan düşerek ağır yaralanan Muhammet Daşlı isimli işçi 8 gün sonra tedavi gördüğü hastanede öldü.

Karaman’da inşaattan düşerek ağır yaralanan kalıp ustası 8 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay, 8 gün önce Başakşehir Mahallesi’nde bulunan bir inşaatta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, inşaatta kalıp ustası olan Muhammet Daşlı (56) çalıştığı esnada biranda dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre yüksekten zemine düşerek ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinden sonra ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınan kalıp ustası sağlık durumunun ciddiyetini koruması üzerine yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

Muhammed Daşlı, 8 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti. Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

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