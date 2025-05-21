Karaman’da çocuk sürücüden kaçış macerası! Kaza ile bitti

Düzenleme: Kaynak: İHA
Karaman’da çocuk sürücüden kaçış macerası! Kaza ile bitti

Karaman’da ‘dur’ ihtarına uymayan 15 yaşındaki sürücü ile polis kovalamacası kaza ile noktalandı. Önce minibüse çarpan 15 yaşındaki sürücü beton duvara çarparak yakalandı.

Olay, Larende Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Yunus timlerinin "dur" ihtarına uymayan 15 yaşındaki Ç.S., isimli sürücü kullandığı 70 DS 888 plakalı Opel marka otomobille kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sırasında Ç.S., girdiği Ertuğrul Gazi Bulvarı üzerindeki kavşakta minibüse çarptı. Kazadan sonra kaçmaya devam eden çocuk sürücü 500 metre sonra direksiyon hakimiyetini kaybederek beton duvara çarptı.

Polis ekipleri tarafından kaçan sürücü yaralı halde araç içerisinde yakalanırken, olay yerine ambulans çağırıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında hafif yaralanan Ç.S. ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza yapan otomobilse yapılan incelemenin ardından çekici ile otoparka çekildi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Karaman’da çocuk sürücüden kaçış macerası! Kaza ile bitti

Karaman’da çocuk sürücüden kaçış macerası! Kaza ile bitti

Karaman’da çocuk sürücüden kaçış macerası! Kaza ile bitti

Karaman’da çocuk sürücüden kaçış macerası! Kaza ile bitti

Karaman’da çocuk sürücüden kaçış macerası! Kaza ile bitti

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