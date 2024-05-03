Karaman’da dolu ve selin ağır bilançosu ortaya çıktı

Karaman'da yaşanan şiddetli dolu yağışı sonrası meydana gelen sel, tarım arazilerini su altında bırakarak yaklaşık 100 bin dekarlık bir alanda hasara neden oldu.

Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram, dolu nedeniyle zarar gören Yuvatepe, Kılbasan, Göztepe, Beydilli ve Ekinözü köylerine bağlı tarım alanları ve meyve bahçelerinde incelemeler yaptı.

Bayram, kuraklıkla mücadele eden çiftçilerin bu kez de şiddetli yağışların yol açtığı afetle karşı karşıya kaldıklarını belirtti.

İncelemeler sırasında, özellikle ekili alanlar ve meyve bahçelerinde büyük zararlar tespit ettiklerini söyleyen Bayram, "Bazı alanlarda şeker pancarı tohumlarının yerinden söküldüğünü, dolunun arpa ve buğday ekili alanlarda büyük hasara yol açtığını gözlemledik. Ayrıca, meyve bahçelerindeki elmaların dalından koparıldığını fark ettik. Çiftçilerimiz zor bir dönemden geçiyor. İklim değişikliği ve kuraklık sebebiyle tarlalarımızda önemli hasarlar meydana geldi. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, hasar tespiti için hızla çalışmalara başladı. Devletimiz, her zaman olduğu gibi, çiftçilerimizin yanında yer alacaktır. Sahada yapılan incelemeler neticesinde, şu ana kadar yaklaşık 100 bin dekar alanda hasar olduğunu belirledik" dedi.