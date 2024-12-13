Karaman'da esnaf simitten ucuz tost satmasının sırrını açıkladı

Düzenleme: Kaynak: DHA

Karaman'da 40 yıldır 25 metrekarelik dükkanda tostçuluk yapan 65 yaşındaki Mevlüt Akkar, 10 TL'ye tost satıyor. Akkar, "Herkes, nasıl kar ettiğimi merak ediyor. Kar etmek çok kolay, çok hesap yapmazsan, kar edersin" sözlerini kullandı.

Karaman'da 3 çocuk babası Mevlüt Akkar, 40 yıl önce devraldığı dükkanda tost yapıyor.

Her gün saat 06.30'da iş yerini açan ve akşam saatlerine kadar çalışan Akkar, sucuklu, peynirli ve yumurtalı tostları 10 liradan, karışık tostu ise 13 liradan satıyor.

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Simit fiyatından bile ucuza tost satan Akkar, "40 yıldır burada tost yapıp, satıyorum. 3 çocuğumu da buradan kazandığım parayla büyütüp, evlendirdim. Her gün saat 06.30'da iş yerimi açıyorum, akşam da bazen geç saatlere kadar açık kalıyorum. Yoğunluktan bazen tost bile yiyemiyorum. Şu an işlerimiz iyi durumda. Fiyatlarımızda her zaman uygun ve ben elimden geldiğince uygun vermeye çalışıyorum. Herkes, nasıl kar ettiğimi merak ediyor. Kar etmek çok kolay, çok hesap yapmazsan, kar edersin. Kanaat ettikten sonra bir insana yüzde 25 kar bile yeter. Yeter ki kanaat edeceksin. Aza kanaat etmeyen, çoğu bulamaz" diye konuştu.

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