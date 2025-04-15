Karaman'da feci kaza! Otomobile çarpan motosiklet 15 metre ileriye savruldu... Sürücü kurtarılamadı

Akşam saatlerinde meydana gelen olayda, 17 yaşındaki Turgut Gündoğdu'nun kullandığı motosiklet, kavşakta dönüş yapmakta olan H.K. (40) idaresindeki otomobilin dikiz aynasına çarptı.

15 METRE SÜRÜKLENDİ

Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkarak yaklaşık 15 metre ileriye savrulan motosikletin sürücüsü ile arkasında yolcu olarak bulunan M.Ç. (15) isimli kız çocuğu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ KURTARILAMADI

Burada tedavi altına alınan motosiklet sürücüsü Turgut Gündoğdu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Tedavisi süren M.Ç.'nin ise sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle kavşak bir süreliğine trafiğe kapatıldı. Olay yeri inceleme ekibinin yaptığı çalışmanın ardından kavşak yeniden ulaşıma açıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.