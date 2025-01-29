Karaman’da görünmez kaza! İki kişi yaralandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Karaman’da görünmez kaza! İki kişi yaralandı

Karaman’da bir sürücü seyir halinde giderken aynı istikamette bir otomobile çarptı. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza, Tabduk Emre Mahallesi Şehit Hakan Yılmaz Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.U. idaresindeki 06 BU 8532 plakalı Toyota marka otomobil ile A.M. yönetimindeki 70 CH 702 plakalı Opel marka otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle 06 BU 8532 plakalı otomobildeki 2 kişi yaralandı. Kaza ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2 kişi ambulansla kaldırıldıkları Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polisin yaptığı incelemenin ardından araçlar olay yerinden kaldırılırken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Karaman’da görünmez kaza! İki kişi yaralandı

Karaman’da görünmez kaza! İki kişi yaralandı

Karaman’da görünmez kaza! İki kişi yaralandı

Karaman’da görünmez kaza! İki kişi yaralandı

Karaman’da görünmez kaza! İki kişi yaralandı

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