Karaman’da hafif ticari araçla otomobil çarpıştı

Kaynak: İHA
Karaman’da hafif ticari araçla otomobil çarpıştı

Karaman’da hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i çocuk 3 kişi yaralandı.

Hürriyet Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı üzerindeki kontrolsüz kavşakta kaza meydana geldi.

R.Ö. idaresindeki 70 AAR 420 plakalı Volkswagen marka hafif ticari araç ile A.Ü. yönetimindeki 54 ADB 803 plakalı Opel marka otomobil kavşakta çarpıştı.

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Çarpışmanın etkisiyle araçların sürücüleri ve hafif ticari araçtaki M.E. (8) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralananlar ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Kazaya karışan araçlardan bir tanesinden dumanlar çıkması üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerince aracın akü bağlantıları kesildi. Kazaya karışan araçlar çekici ile olay yerinden kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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