Karaman’da hafif ticari araçla otomobil çarpıştı! Yaralılar var

Düzenleme: Kaynak: İHA
Karaman’da hafif ticari araçla otomobil çarpıştı! Yaralılar var

Karaman'ın Hürriyet Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı üzerindeki kontrolsüz kavşakta hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, biri çocuk olmak üzere 3 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, R.Ö. idaresindeki 70 AAR 420 plakalı Volkswagen marka hafif ticari araç ile A.Ü. yönetimindeki 54 ADB 803 plakalı Opel marka otomobil kavşakta çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle her iki aracın sürücüleri ve hafif ticari araçtaki 8 yaşındaki M.E. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazaya karışan araçlardan birinden dumanlar çıkması üzerine itfaiye ekipleri olay yerine gelerek aracın akü bağlantılarını kesti. Kazaya karışan araçlar, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Karaman’da hafif ticari araçla otomobil çarpıştı! Yaralılar var

Karaman’da hafif ticari araçla otomobil çarpıştı! Yaralılar var

Karaman’da hafif ticari araçla otomobil çarpıştı! Yaralılar var

Karaman’da hafif ticari araçla otomobil çarpıştı! Yaralılar var

Karaman’da hafif ticari araçla otomobil çarpıştı! Yaralılar var

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