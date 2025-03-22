Karaman'da hasta taşıyan ambulans ile otomobil çarpıştı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Karaman'da hasta taşıyan ambulans ile otomobil çarpıştı

Karaman’da hasta taşıyan ambulans ile otomobilin kavşakta çarpıştı. Meydana gelen feci kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında, Osman Gazi Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'ndaki kavşakta meydana geldi. Ermenek ilçesinden, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne böbrek hastası Fatma Duran'ı taşıyan Mustafa Baştuğ (45) idaresindeki 70 DP 112 plakalı ambulans, kavşakta Halil Kızıltaş (38) yönetimindeki 70 ED 150 plakalı otomobille çarpıştı. Otomobildeki Havva Kızıltaş (35), Emine Keskin (55) ve Y.K. (14) yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralılarla, ambulanstaki hastayı başka ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Polisin olay yerindeki incelemesinin ardından kazaya karışan araçlar, çekiciyle kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Karaman'da hasta taşıyan ambulans ile otomobil çarpıştı

Karaman'da hasta taşıyan ambulans ile otomobil çarpıştı

Karaman'da hasta taşıyan ambulans ile otomobil çarpıştı

Karaman'da hasta taşıyan ambulans ile otomobil çarpıştı

Karaman'da hasta taşıyan ambulans ile otomobil çarpıştı

Karaman'da hasta taşıyan ambulans ile otomobil çarpıştı

Karaman'da hasta taşıyan ambulans ile otomobil çarpıştı

Karaman'da hasta taşıyan ambulans ile otomobil çarpıştı

Karaman'da hasta taşıyan ambulans ile otomobil çarpıştı

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Karaman'da hasta taşıyan ambulans ile otomobil çarpıştı
Karaman'da hasta taşıyan ambulans ile otomobil çarpıştı