Karaman’da intihara kalkışan kadını polis ikna etti

Olay, akşam saatlerinde meydana geldi. 29 yaşındaki R.K., yaşadığı dairenin penceresine çıkarak intihar etmeye kalkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, kadının atlama ihtimaline karşı pencerenin altına branda açarken, sağlık ekibi de tedbir amaçlı hazır bekledi. Polis ekipleri, kadını ikna etmek için uzun süre çaba gösterdi.
Yapılan görüşmeler sonucunda R.K., pencereden indirildi ve sağlık ekibinin kontrolünün ardından polis merkezine götürüldü.