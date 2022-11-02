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İşçi servisi kaza yaptı 12 kişi hastanelik oldu 

Karaman’da kamyonet ile işçi midibüsü çarpıştı. Midibüs bir binaya çarparak durabildi. Trafik kazasında 12 işçi yaralandı.

Haber Giriş: 2 Kasım 2022 Çarşamba - 07:07
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Karaman'da işçi servisi kaza yaptı 12 kişi hastanelik oldu 

İşçi servisi kaza yaptı 12 kişi hastanelik oldu 
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İHA'nın haberine göre, kaza, gece saat 23.30 sıralarında Beyazkent Mahallesi’nde meydana geldi. Bisküvi fabrikası işçilerini taşıyan Mevlüt A. yönetimindeki 70 ABC 107 plakalı işçi midibüsü ile Abdulkerim B. idaresindeki 70 BA 754 plakalı kamyonet kavşakta çarpıştı. 

Kazada kontrolden çıkan işçi midibüsü 2 katılı müstakil evin bahçesine girdikten sonra binaya çarparak durabildi. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 

Kazada işçi midibüsünde bulunan 12 işçi yaralandı. Yaralı işçiler ambulanslarla kaldırıldıkları Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve özel hastanede tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

 

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