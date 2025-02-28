Karaman’da jandarmadan çifte operasyon! 3 gözaltı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Karaman’da jandarmadan çifte operasyon! 3 gözaltı

Karaman’da jandarma aldığı bir ihbar üzerine bir eve düzenlediği baskında sahte alkol ve tarihi eser ele geçirdi. Olayla ilgili 3 kişi yakalandı.

Karaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Güneyyurt beldesi ile Elmayurdu köyünde A.Ç., A.K ve A.E. isimli şahısların ellerindeki kaçak alkol ve tarihi eserleri satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaştı. Savcılık koordinesinde harekete geçen ekipler, şüphelilerin adreslerinde arama yaptı.

A.Ç.'nin evinde yapılan aramada 1 adet Roma dönemine ait hançer, 1 küp, 120 litre el yapımı şarap, 13 litre el yapımı rakı; A.K.'nin evinde de 4 adet Roma dönemine ait sikke, 4 obje, 9 fosil, 1 define arama dedektörü ile 1 ruhsatsız av tüfeği; A.E.'nin ikametgahındaki aramada ise 52 adet fosil ele geçirildi. Yakalanan kaçak alkol ile tarihi eserlere el konulurken, şahıslar işlemleri için İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Karaman’da jandarmadan çifte operasyon! 3 gözaltı

Karaman’da jandarmadan çifte operasyon! 3 gözaltı

Karaman’da jandarmadan çifte operasyon! 3 gözaltı

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