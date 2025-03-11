Karaman’da kıvılcım evi yaktı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Karaman’da kıvılcım evi yaktı

Karaman'da sobadan kaynaklı yangın çıktı. Yangında müstakil ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, gece saatlerinde Urgan Mahallesi 2011. Sokak'ta bulunan müstakil evde çıktı. Edinilen bilgiye göre, aşırı ısınan sobadan çıkan kıvılcımlar odadaki eşyaları tutuşturdu.

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Alevleri fark eden ev sakinleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

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İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, evde büyük çapta maddi hasar oluştu.

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Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.

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