Karaman’da korku dolu dakikalar! Otomobil ile cip çarpıştı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Karaman’da korku dolu dakikalar! Otomobil ile cip çarpıştı

Karaman’da bir otomobil sürücüsü otoyol kavşakta bir cip sürücüsü ile çarpıştı. . Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobil çöp konteynerine çarparak durabildi. Sürücüleri yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Alacasuluk Mahallesi 547. Sokak üzerine meydana geldi. Edinilen bilgiye göre M.G. yönetimindeki 70 ACB 094 plakalı otomobil ile A.T. idaresindeki 70 ABV 172 plakalı Kia marka cip, kavşakta çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobil çöp konteynerine çarparak durabildi. Kazada her iki aracın sürücüsü de yaralandı. İhbar üzerine yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Karaman’da kavşakta korku dolu anlar! Otomobil ile cip çarpıştı

Karaman’da kavşakta korku dolu anlar! Otomobil ile cip çarpıştı

Karaman’da kavşakta korku dolu anlar! Otomobil ile cip çarpıştı

Karaman’da kavşakta korku dolu anlar! Otomobil ile cip çarpıştı

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