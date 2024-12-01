Karaman’da korkutan ev yangını

Düzenleme: Kaynak: İHA
Karaman’da korkutan ev yangını

Karaman'da Mehmet E.'ye ait olduğu öğrenilen tek katlı müstakil evde çıkan yangında tek katlı ev kullanılamaz hale geldi.

Karaman'da çıkan yangında tek katlı ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, merkeze bağlı Bostanözü köyünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Mehmet E.'ye ait olduğu öğrenilen tek katlı müstakil evde yangın çıktı. Ev sahibinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirerek yardım istemesi üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Köye kısa sürede ulaşan itfaiye ekibi yangına müdahale etti. İtfaiyenin 1 saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi. Yangının bahçedeki atık malzemeleri temizlemek için yakılan ateşin eve sıçraması sonucu çıktığı ileri sürüldü.

Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.

Karaman’da korkutan ev yangını

Karaman’da korkutan ev yangını

Karaman’da korkutan ev yangını

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