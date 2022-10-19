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Çaldığı ürünlere iade istedi. Para kazanmak isteyip kurnazlık yaparken tutuklandı

Karaman’da kurumsal firmalardan çaldıkları ürünleri tekrar iade ederek paraya çevirmeye çalışan 2’si kadın 3 kişi polis tarafından tespit edildi. Hırsızlar adliyeye sevk edilirken zanlılardan erkek olanı tutuklandı.

Haber Giriş: 19 Ekim 2022 Çarşamba - 16:24
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Karaman'da kurumsal firmalardan hırsızlık yaptılar. Ürünleri iade edip parasını geri isteyeceklerdi, yakalandılar

Çaldığı ürünlere iade istedi. Para kazanmak isteyip kurnazlık yaparken tutuklandı
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Olay, Karaman'da geçtiğimiz gün şehir merkezinde bulunan kurumsal bir firmaya ait giyim mağazasında yaşandı.

İHA'dan elde edilen bilgiye göre, sabah saatlerinde firmanın şubesine gelen Cansel Ö., Fatma C. ve Ergün Ö., firmanın başka illerdeki şubelerinden daha önce temin ettikleri fişlerin üzerinde yazan ürünlerin aynısını çalarak ayrıldı. Daha sonra hırsızlık olayını fark eden mağaza çalışanları durumu polise bildirdi. Bunun üzerine polis ekipleri şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Aynı gün akşam saatlerinde mağazaya tekrar gelen Ergün Ö., çaldıkları ürünleri iade etme bahanesiyle nakit paraya çevirmeye çalışırken ekipler tarafından yakalandı.

Ergün Ö.’nün çalıntı ürünleri iade etmeye çalışması ise güvenlik kamerasına yansırken ekipler, geldikleri kiralık araçla şehir merkezinde dolaşan Cansel Ö. ve Fatma C.’yi de kısa süre içinde yakaladı. Araçta arama yapan ekipler, çalıntı elbise ve ayakkabılar ile çok sayıda çeşitli ürünlere ait fişler ve fotokopi makinesi ele geçirdi. Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Ergün Ö. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, kadınlar ise savcılık tarafından serbest bırakıldı.

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