Karaman’da minibüs bahçeye uçtu! 1 kişi yaralandı

Kaza, gece saat 01.00 sıralarında Siyahser Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cuma K. (54) idaresindeki minibüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Yol kenarındaki tel örgüleri yıkarak elma bahçesine uçan minibüs ağaca çarparak durabildi. Kazada minibüs sürücüsü araç içerisinde sıkışarak yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. İtfaiye tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü daha sonra ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.