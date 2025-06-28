Karaman’da minibüs bahçeye uçtu! 1 kişi yaralandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Karaman’da minibüs bahçeye uçtu! 1 kişi yaralandı

Karaman'da kontrolden çıkan minibüsün elma bahçesine uçması sonucu araçta sıkışan sürücü itfaiye tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, gece saat 01.00 sıralarında Siyahser Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cuma K. (54) idaresindeki minibüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Yol kenarındaki tel örgüleri yıkarak elma bahçesine uçan minibüs ağaca çarparak durabildi. Kazada minibüs sürücüsü araç içerisinde sıkışarak yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. İtfaiye tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü daha sonra ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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