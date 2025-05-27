Karaman’da motosiklet kazası: Genç sürücü ölümden döndü

Kaynak: İHA
Karaman’da motosiklet kazası: Genç sürücü ölümden döndü

Karaman’da motosikletin kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu sürücüsü yaralandı.

Kaza, İbrahim Hakkı Konyalı Mahallesi Ahmet Zeki Velidi Togan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.B. (22) idaresindeki 48 APK 911 plakalı motosiklet yola akan yağdan dolayı sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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