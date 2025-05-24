Karaman’da öfkeli koca eşinin evini ateşe verdi! Kadın o program sayesinde hayatını kurtardı

Düzenleme: Kaynak: İHA

Olay, Hürriyet Mahallesi 1545. Sokak'taki 2 katlı müstakil evde yaşandı.

Olay, Hürriyet Mahallesi 1545. Sokak'taki 2 katlı müstakil evde yaşandı. İddiaya göre, M.G (37) isimli koca uzaklaştırma kararı alan eşi K.G.'nin kaldığı eve geldi. Eşiyle arasında çıkan sözlü tartışma sonrasında öfkelenen koca M.G. evin çatısını ateşe verdi.

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Çatıdan dumanların yükseldiğini fark eden kadın KADES uygulamasına basarak polisten yardım istedi. Olay yerine kısa sürede ulaşan ekipler evin çatısının yandığını görünce adrese itfaiye istedi. Korkarak evinden dışarıya çıkamayan kadınsa ekipler tarafından evden dışarıya çıkarıldı.

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Dumandan etkilenen öfkeli koca olay yerinde polis tarafından gözaltına alındı. Ambulansta kontrolden geçirilen koca daha sonra polis merkezine götürüldü. Yangın ise itfaiye ekibi tarafından büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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