Karaman’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Karaman’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Karaman’da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Karaman'ın Hamidiye Mahallesi İbrahim Öktem Caddesi üzerinde trafik kazası meydana geldi.

İddiaya göre, Y.D.’nin kullandığı 70 HA 384 plakalı motosiklet, dönüş yapmak için manevra yaptığı sırada N.G. idaresindeki 70 ABS 062 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yere savrulan motosiklet sürücüsü Y.D. yaralanırken, olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldığı öğrenildi.

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