Karaman’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Karaman’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Karaman’da otomobil ile çarpışan motosikletteki anne ile oğlu yaralandı.


Kaza, Zembilli Ali Efendi Mahallesi 726. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.A. idaresindeki 34 LCZ 71 plakalı otomobil ile R.İ. yönetimindeki 70 ABH 682 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü R.İ. ile arkasındaki annesi yere düşerek yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polisin kaza yerindeki incelemesinin ardından araçlar yoldan kaldırıldı.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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