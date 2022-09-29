﻿Karaman’da otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi

Kaza, Şeyh Şamil Mahallesi 1200 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.E.O. (33) idaresindeki 06 M 0652 plakalı Peugeot marka otomobil, evine gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan Ali Bilgiç'e (61) çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrularak kafasını asfalt zemine çarpan Bilgiç, ağır yaralandı. Çağrılan ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Bilgiç, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi. Bilgiç, Konya'daki hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)