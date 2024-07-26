Karaman’da otomobiller çarpıştı: 3 yaralı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Karaman’da otomobiller çarpıştı: 3 yaralı

Karaman’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralanırken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Karaman Nefise Sultan Mahallesi 1. İstasyon Caddesi üzerinde trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, A.R.O. idaresindeki 06 DKY 963 plakalı otomobil ile A.F.A. yönetimindeki 07 NA 3848 plakalı otomobil cadde üzerinde çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobillerden biri aydınlatma direğine diğeri ise bahçe duvarına çarparak durabilirken, kazada, otomobillerde bulunan 3 kişi yaralandı.

İhbar sonrası olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edilirken, yaralılar kaza yerine gelen ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralılar, tedavi altına alınırken, otomobiller de çekici ile olay yerinden kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldığı öğrenildi.

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