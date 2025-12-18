Kaza, gece saat 23.00 sıralarında Alacasuluk Mahallesi 563. Sokak üzerindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.D. idaresindeki 70 ACT 508 plakalı BMW marka otomobil ile M.G. yönetimindeki 38 FM 277 plakalı Hyundai marka otomobil kavşakta çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan M.G. yönetimindeki otomobil park halindeki başka bir otomobile çarptı. Savrulan A.D. idaresindeki otomobilse kaldırımdaki direğe çarparak durabildi. Kazada otomobil sürücüleri ile araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerinde sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polisin incelemesinin ardından kazaya karışan araçlar çekiciyle yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.