Karaman’da pompalı tüfekle dehşet! Baba ve oğul vuruldu!

Düzenleme: Kaynak: DHA
Karaman’da pompalı tüfekle dehşet! Baba ve oğul vuruldu!

Karaman’da A.T, isimli kişi kız arkadaşının babası ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi T, kız arkadaşının babası H.G ve ağabeyi M.A.G’ye pompalı tüfekli ateş etti. Olay sonrası yaralanan baba ve oğlu hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 00.45 sıralarında Mümine Hatun Mahallesi 1541 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre Ali T., yanındaki arkadaşı Necati A. ile birlikte kız arkadaşının evinin önüne gitti. Ali T., burada kız arkadaşının babası Hüseyin Göktaş (54) ve ağabeyi Mehmet Ali Göktaş (32) ile tartışmaya başladı.

Çıkan tartışmanın ardından Ali T., otomobilinden çıkardığı pompalı tüfek ile kız arkadaşının babasına ve ağabeyine ateş açıp kaçtı. Hüseyin Göktaş ve Mehmet Ali Göktaş kanlar içinde yere yığıldı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Mehmet Ali Göktaş'ın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis, olay yerinden kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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