Karaman'da şap hastalığı sorunu bitmek bilmiyor

Karaman / Sedat Tugan / Yeniçağ

Periyodik olarak karantina uygulanan şehirde insanlar tedirginlik yaşıyorlar. Konuyla ilgili Karaman valiliğinden açıklama geldi.

Valiliğin son yaptığı açıklama şu şekilde:

İlimiz Merkez ilçesi Kızık köyünde faaliyet gösteren küçükbas İşletmesinde görülen Şap Hastalığı nedeni ile açıklama yapılması gereği hasıl olmuştur.

Bakanlığımız sistemi tarafından otomatik olarak Merkez ilçeye bağlı, Kızık köyü merkez olmak üzere çevresinde bulunan Hamidiye, Sazlıkaya, Beydili, Göztepe, Alaçatı, Ekinözü,Ağılönü, Salur köyleri ve Sudurağı beldesi karantina altına alınmıştır.

Karantina bölgesine hayvan giriş ve çıkışı hastalık sönünceye kadar yasaktır. Sadece mezbahalara kesim amacıyla hayvan götürmek serbesttir.

Karantina, hastalığın yayılmasını engellemek için alınmış bilimsel bir tedbir ve kanunen zorunluluktur. Bu kurallara uymak, sadece hayvanlarımızı değil aynı zamanda çevremizi ve geçim kaynaklarımızı korumak için çok önemlidir.Şap hastalığı, hayvanlarda görülen ve virüslerin neden olduğu bir enfeksiyon hastalığıdır.

Sığırlarda hastalık, projeli olarak yapılan aşılama çalışmaları nedeniyle çok etkili olmamaktadır. Koyun ve keçi türlerinde ise hafif seyirli olarak görülmektedir. Şap Hastalığına duyarlı hayvanlar (Sığır, Koyun, Keçi) arasında hayvanların aynı çiftlikte ya da nakil yoluyla, birbirleriyle temas etmesiyle, ayrıca, enfekte hayvanların eşyaları, yemleri ve sulama suyu gibi dolaylı yollarla da yayılabilir. Şap hastalığı NADİR de olsa insanlara bulaşabilmekte ve hafif seyirli lezyonlar oluşturabilmektedir. Ancak, insandan insana bulaşma görülmez. Kasaplarda satışa sunulan mühürlü etler, Kesimhanelerde Veteriner Hekim gözetiminde kesildiğinden ayrıca İl Müdürlüğümüz Gıda Denetim ekiplerimizce tüm et ve et ürünü satan işletmelerimiz (kasap, market) denetim altında olduğundan uygun şekilde pişirilen etlerin tüketiminde bir sakınca bulunmamaktadır.

Hastalık çıkışı olan köylerimizde Karantina tedbirleri Son iyileşmeden 30 gün sonra kaldırılacaktır. Karantina olan bölgelerimizde il/İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Yol Kontrolleri ve Hayvan giriş çıkışlarının kontrolü yapılmaktadır. Kamuoyuna Duyurulur.