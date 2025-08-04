Skandal olay! 'Müdürden koruma altındaki genç kıza taciz' iddiası

Karaman'da Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne bağlı olan Başyayla Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi’nde skandal bir olay yaşandı.

Sözcü'nün haberine göre, Başyayla Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürü olan S.B. devlete korumasına alınan ve koruyucu aile yanına kalan bir kız çocuğunu taciz etti.

Müdürün tacizine maruz kalan kız çocuğu şikayette bulundu. İddiaların ortaya çıkmasıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olaya müdahil oldu.

ADLİ VE İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Karaman Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü konuya ilişkin açıklama yaptı. Kişi hakkında hem adli hem idari soruşturma açıldığının belirtildiği açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Söz konusu olayla ilgili olarak Valiliğimiz tarafından disiplin soruşturması yürütülmekte olup, adı geçen personel geçici olarak görevden uzaklaştırılmıştır. Kurumumuz, sürecin ilk anından itibaren gelişmeleri dikkatle takip etmekte ve olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için gerekli hassasiyeti göstermektedir. Adli ve idari süreçler devam etmekte olup, yargı ve yetkili disiplin mercilerinin vereceği kararlar doğrultusunda tüm işlemler eksiksiz şekilde yerine getirilecektir"

KIZ ÇOCUĞU EVLAT EDİNMİŞ

Öte yandan hakkında taciz iddiaları bulunan S.B'nin de koruyucu aile olduğu ve kimsesiz bir ız çocuğunu evlat edindiği ortaya çıktı.