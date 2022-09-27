﻿Karaman'da sokak ortasında silahlı saldırı: 2 yaralı

İHA’nın haberine göre, olay öğle saatlerinde Külhan Mahallesi 2. İstasyon Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinin önünde yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, iş yerinin önüne otomobille gelen kimliği belirsiz kişi veya kişiler silahla ateş açtı. Silahtan çıkan kurşunlar o sırada iş yeri önünde bulunan A.A.E. ile F.Ç.’ye isabet etti.

Yaralılar kanlar içinde yere yığılırken, saldırganlar ise olay yerine geldikleri otomobille hızla uzaklaşarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Bacaklarına isabet eden kurşunla yaralanan A.A.E. ve F.Ç., tedavi altına alınırken sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olay yerinde inceleme yapan polis, saldırıyı gerçekleştirerek kaçan şahısların yakalanması için çalışma başlattı.