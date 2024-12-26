Karaman’da tartışma silahlı kavgaya dönüştü: 1 yaralı

Karaman'da para meselesi yüzünden çıktığı ileri sürülen tartışmada 1 kişi silahla vurularak yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Karamanoğlu Mehmetbey Mahallesi 364. Sokak'ta bulunan 2 katlı müstakil evin birinci katında yaşandı. İddiaya göre, otomobille L.T.'nin (34), kaldığı eve gelen E.A., para meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Tartışmanın bir süre sonra kavgaya dönüşmesi üzerine E.A., belinden çıkardığı tabancayla L.T.'nin bacağına ateş etti. L.T., sol bacağına isabet eden tek kurşunla vurularak yere yığılırken, E.A., geldiği otomobille olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı L.T., sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Olay yeri inceleme ekibi ise olayın yaşandığı evde boş kovan çalışması yaptı. Polis, olaydan sonra kaçan şüpheliyi yakalayabilmek için çalışma başlattı.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.