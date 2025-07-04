Karaman’da traktör devrildi: 1 ölü

Kaynak: İHA
Karaman’da traktör devrildi: 1 ölü

Karaman'da traktörün devrilmesi sonucu altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde merkeze bağlı Göçer köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Süleyman Dal (56), idaresindeki römork takılı traktör yokuş aşağı indiği esnada kontrolden çıkarak devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi yaptığı kontörde Dal'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza yerinde yapılan incelemelerin ardından Süleyman Dal'ın cenazesi Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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