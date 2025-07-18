Karaman’da tüyler ürperten olay! İki genç başlarından vurulmuş halde ölü bulundu

Düzenleme: Kaynak: İHA

Karaman'da berber oldukları öğrenilen iki arkadaş araçlarının yanında başlarından vurulmuş halde ölü bulundu. Polis, şüpheli görülen olayı araştırıyor.

Olay, saat 23.50 sıralarında Karaman Elmaşehir Mahallesi Malazgirt Caddesi üzerindeki boş arazide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ümit Atalay'a ait park halindeki otomobilin yanında iki kişinin yerde yattığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

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İhbar üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Adrese gelen ekipler Ümit Atalay (19) ile Rıfat Kalaycı'nın (18) başlarından silahla vurularak ölmüş olduğunu belirledi.

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Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından gençlerin cenazeleri otopsi yapılmak üzere Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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ÇOCUKLUKTAN BERİ ARKADAŞLARDI

Pompalı tüfekle başlarından vurularak ölmüş halde bulunan Atalay ile Kalaycı'nın çocukluktan beri arkadaş oldukları, ikisinin de berber olduğu öğrenildi.

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Polis, arkadaşlardan birisinin diğerini vurduktan sonra intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

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Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

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