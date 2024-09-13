Karaman’da uyuşturucudan gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı

Kaynak: İHA
Karaman’da uyuşturucudan gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı

Karaman’da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden 3’ü tutuklandı.

Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını engellemek amacıyla yürüttükleri çalışmalar kapsamında harekete geçti.

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla başlatılan operasyonda, Y.Ö., K.D., M.K.D. ve M.V.E. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 4 parça kağıda emdirilmiş bonzai ve 1.120 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

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Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden Y.Ö., K.D. ve M.K.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi, M.V.E. ise serbest bırakıldı.

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