Karaman'da yangın paniği! 2 kişi itfaiye merdiveniyle kurtarıldı

Karaman’ın Tabduk Emre Mahallesi’nde bulunan 5 katlı bir apartmanın birinci katındaki dairede, öğle saatlerinde yangın çıktı. 1556. Sokak’taki apartmanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle mutfakta başlayan yangın, kısa sürede yoğun duman oluşmasına yol açtı. Apartman sakinlerinin dumanı fark ederek 112 Çağrı Merkezi’ne haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Polis ekipleri, apartman çevresinde güvenlik önlemleri alarak bina sakinlerini tahliye etmeye başladı. İtfaiye ekipleri ise yangına müdahale ederken, ikinci kattaki dairenin balkonunda duman nedeniyle mahsur kalan 2 kişiyi fark etti. Ekipler, uzattıkları yangın merdiveniyle bu kişileri güvenli bir şekilde kurtardı. Yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.