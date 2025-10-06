Karaman’da yaralı bulunan kızıl şahin koruma altında

Karaman'da yaralı ve bitkin halde bulunan kızıl şahin koruma altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Sudurağı beldesinde vatandaşlar tarafından arazide yaralı ve bitkin halde kızıl şahin bulundu. İhbar üzerine adrese İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ), ekibi sevk edildi. Ekipler tarafından kafese konulan Şahin, daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Karaman Şube Müdürlüğüne teslim edildi. Yaralı şahinin tedavisinin ardından doğal yaşam alanına tekrar salınacağı bildirildi.

Karaman İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, sürdürülebilir bir doğal yaşam için çevre ve doğal hayatı korumaya yönelik çalışmaların aralıksız süreceği belirtildi.

